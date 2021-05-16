توريد 150 طن قمح داخل وخارج الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من توريد 150000 طن قمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، حيث تم توريد 22910 أطنان إلى صومعة الخارجة.

كما استقبلت صومعة شرق العوينات 35645 طنا، ليصل إجمالي ما جرى توريده من أقماح داخل المحافظة بواقع 60500 طن، كما جرى توريد 89500 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بلغ 254011 فدانا، بمعدل زيادة قدرها 61310 أفدنة عن العام السابق، وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات، حيث بلغت 126135 فدانا، والمساحة المنزرعة قمح بمركز باريس 4191 فدانا.