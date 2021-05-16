واشنطن: سنساعد الإسرائيليين والفلسطينيين إذا أوقفوا القتال

قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، إنها أوضحت لإسرائيل وللفلسطينيين ولأطراف أخرى أنها مستعدة لتقديم الدعم "إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار" لوضع حد للعنف المتزايد.

وذكرت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن أن بلادها تعمل بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية لوضع حد لهذا الصراع، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم أول اجتماع علني بخصوص هذا التصعيد بعد جلستين مغلقتين الأسبوع الماضي. وفي تلك الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حملة إسرائيل العسكرية ضد حماس في قطاع غزة مستمرة "بكامل قوتها".

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس مجلس الأمن الدولي، الأحد، لوقف القتال فورا.

وقال في افتتاح أول اجتماع علني للمجلس الذي يضم 15عضوا حول الصراع إن الأمم المتحدة "تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور"، ودعا الجميع إلى "السماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها".