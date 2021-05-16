بيطري الشرقية: فحص 1549 رأس ماشية ضد أمراض البروسيلا والسل البقري

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب، وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية، قامت خلال شهر إبريل الماضي بإجراء الفحص لـ 1549 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 1300 رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري باشلرقية، في بيان له، اليوم الأحد، أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان.