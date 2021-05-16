 سرايا القدس تبث مشاهد لصاروخ القاسم المطور بعد أول استخدام له ضد الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سرايا القدس تبث مشاهد لصاروخ القاسم المطور بعد أول استخدام له ضد الاحتلال


نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 12:38 م | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 12:38 م

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لصاروخ "القاسم" الذي استهدفت به قوات الاحتلال في أول استخدام له بعملية سيف القدس‬⁩ الصاروخ يحمل رأسا متفجرا وزنه 400 كجم من مادة TNT وتم تركيبه على عربة عسكرية متحركة.

وسبق وقال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة يقول إنّ "شعاعنا الصاروخي وصل في هذه الحملة إلى الخضيرة وتل أبيب"، وأشار إلى أنه تم إدخال عدة صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها صاروخ "القاسم المطور".

وتوجه أبو حمزة للاحتلال الإسرائيلي بالقول: "إننا بانتظار تقدم قواتكم البرية داخل قطاع غزة لنريكم بعضاً من بأسنا".

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