الجيش الإسرائيلي: حركة حماس تواصل إطلاق الصواريخ

قال الجيش الاسرائيلي إن حركة حماس الفلسطينية أطلقت المزيد من الصواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وكتب الجيش الإسرائيلي عبر صفحته على تويتر "بعد التهديد بإطلاق صواريخ على تل أبيب، أطلقت حماس وابلًا كثيفًا من الصواريخ من غزة على وسط وجنوبي إسرائيل".

وكانت حماس قد أعلنت أنها ستطلق صواريخ على تل أبيب منتصف الليل [2100 بتوقيت جرينتش]".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أطلق مسلحون فلسطينيون بالفعل صواريخ ثلاث مرات في تعاقب سريع على منطقة تل أبيب الكبرى، وفي مدينة رمات جان قرب تل أبيب قتل رجل عندما أصابه أحد الصواريخ.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، دمر سلاح الجو الإسرائيلي برج الجلاء الشاهق المؤلف من 14 طابقًا في قطاع غزة حيث توجد مكاتب لمؤسسات إعلامية مثل مكتب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.