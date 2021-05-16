الأردن: اتصالات دولية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي وحماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن هناك جهودًا مكثفة واتصالات مستمرة مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، وحماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ونقلًا عن موقع «سكاي نيوز عربية»، أضاف خلال لقائه برئيس مجلس النواب الأردني وعددًا من رؤساء لجان المجلس، مساء اليوم الأحد، أن هناك أيضا تعاونًا وتنسيقًا عربيًا على مختلف المستويات، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.

وأشار إلى أن هناك رسائل إيجابية من الولايات المتحدة الأميركية، ودورا داعما بشكل أكبر لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.

أكد الملك، موقف الأردن الثابت والداعم للفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشددًا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الملك عبدالله الثاني أنه لا يوجد دولة، بعد فلسطين، تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن، قائلا: «نحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبدا».

وجدد العاهل الأردني، تحذيراته من أن عدم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سيفجر الأوضاع في المنطقة.

ولفت إلى جهود الأردن المستمرة لتوفير كل سبل الدعم للفلسطينيين، وتزويدهم بما يحتاجونه على المستويين الطبي والإغاثي، ومواصلة تعزيز قدرات المستشفى الميداني الأردني في غزة وجميع المحطات العلاجية في الضفة الغربية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم السابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 174 شهيدا، بينهم 47 طفلا، و29 سيدة، و1200 مصاب.