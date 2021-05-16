الشرطة الإسرائيلية تغلق حي الشيخ جراح بالحواجز الأسمنتية

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أقدمت الشرطة الإسرائيلية على إغلاق حي الشيخ جراح في القدس، بالمكعبات الأسمنتية.

ويأتي إغلاق حي الشيخ جراح بالمكعبات الأسمنتية، بعد ساعات من إقدام شاب فلسطيني على محاولة دهس جنود بسيارته، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وتعيش مدينة القدس المحتلة حالة من التوتر منذ أسابيع عدة بسبب محاولة مستوطنين متطرفين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، طرد فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح .

وأشعل تكرار الاعتداء على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر.