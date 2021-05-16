تعرض قناة MBC مصر في السابعة من مساء غدا الإثنين، مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" تأليف محمد الصفتي، وإخراج زياد الوشاحي، وبطولة زينة.

يسلط المسلسل الضوء على حياة كاميليا منصور "زينة"، تلك الفتاة التي هربت من أهلها لتدخل مجال الفن، وغادرت المنزل بسبب زوج والدتها، لتلحق طموحاتها الفنيّة، ولتنتقل من حياة الفقر إلى حياة الثراء، وتظهر الأحداث كيف يتحوّل الإنسان من الطيبه إلى الشر، وفي موازاة ذلك يرصد المسلسل حياة فتاتين أخريين هما نسرين أمين ومي القاضي، تلتقي بهما البطلة في أحد الفنادق، ورحلتهما ستكون مليئة بالتفاصيل، فكيف سيؤثر المجتمع عليهن ويجعلهن يقمن بأمور لا يرتضينها؟

وتتحدث زينة عن طبيعة مسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير"، وتصفه بالاجتماعي التشويقي والرومانسي في آن واحد، شارحة "أؤدي شخصية كاميليا منصور، وهي فتاة بسيطة من الاسكندريّة حلمها أن تكون نجمة تمثيل، لكن مواقف كثيرة تمرّ بها بسبب جريمة تقع في الحلقة الأولى، تسبب لها معاناة تؤثرعلى مستقبلها".

وعن علاقتها بوالدتها "عايدة رياض"، توضح "أنها علاقة فيها مشاكل في البداية وتتحسّن في وقت لاحق، خصوصاً عندما تُدرك الأم أنها ليس بإمكانها أن تتخلى عن ابنتها، خصوصاً أن الأخيرة تقف إلى جانب والدتها في مشاكلها". وعن موقع الرجل في حياة الشخصية، تقول أن "رجالاً كثر يمرون في حياتها، يؤدي أدوارهم أكرم الشرقاوي وحازم سمير ومحمد شاهين وفتحي عبد الوهاب، كل منهم يترك بصمة في رحلتها، يؤذيها بعضهم وتؤذي بعضهم الآخر، يحبها بعضهم وتتوهم أنها تعيش الحب مع بعضهم الآخر، وبعضهم يورطها في مصائب".

مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" يشارك في بطولته إلى جانب "زينة"، كلا من الفنانين؛ نسرين أمين، مي القاضي، حازم سمير، محمد شاهين، فتحي عبد الوهّاب، أكرم الشرقاوي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، حنان سليمان، تميم عبده، محمد أبو الوفا، صفوة، زكي فطين عبد الوهاب، محمد قاسم وغيرهم.