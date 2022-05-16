تعليم الوادي الجديد: انتظام طلاب الشهادة الإعدادية باللجان لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن 118 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، استقبلت طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس التعليم العام واللغات والدمج التعليمي، لآداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في ظل تجهيز جميع اللجان بمدارس المحافظة لاستقبال الطلاب مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح أنه تم تنفيذ حملات مكثفة لتعقيم وتطهير المدارس يوميا قبل وبعد الامتحانات مع الحفاظ على التباعد وعدم التزاحم حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، واتباع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

وقال حسن، إنه تم إجراء جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الإمتحانات بمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية شملت مدرسة الخارجة الثانوية بنات الجديدة حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان بمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، ومدرسة القلعة الإعدادية، والشهداء الإعدادية، مؤكدا على انتظام وانضباط سير الامتحانات.

وأضاف حسن، أن عرفة العمليات بالمديرية تواصل متابعة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية برئاسة مدير عام التعليم العام بالمديرية، والتواصل مع الإدارات الفرعية من خلال شبكة سكايب، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 118 لجنة موزعة بجميع الإدارات التعليمية وتضم 4577 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية.