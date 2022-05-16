الهلال الأحمر بالأقصر ينظم حملة توعية لمحاربي السرطان بمستشفى شفاء الأورمان

رسومات كرتونية.. الهلال الأحمر بالأقصر يدعم مرضى السرطان بورش فنية للتوعية بالطوارئ





نظم أعضاء ومتطوعون بجمعية الهلال الأحمر المصري، فرع الأقصر، زيارة داعمة لمرضى مستشفى لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، للمشاركة بدوره المجتمعي في توعية المرضى ورسم حالة من البهجة والسعادة داخل أروقة المستشفى لإسعاد كافة المرضى ورفع الروح المعنوية وتقديم الدعم النفسي لهم.

زار متطوعوا الهلال، المرضى بغرف الإقامة والأقسام المختلفة، وقدموا الهدايا والألعاب للأطفال محاربي السرطان، وقدموا الدعم النفسي للمرضى وذويهم من خلال التواصل معهم، مؤكدين أن أبنائهم الصغار هم أبطال حقيقيون قادرون على التغلب على هذا المرض.

كما نظم الفريق الزائر، ورشة عمل تضمنت رسومات كرتونية، بهدف توعية المرضى الصغار وذويهم بالمرض، وكيفية التعامل في حالات الطوارئ التي تستدعي تقديم الإسعافات الأولية للمريض.

وأثنى محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان على نشاط الهلال الأحمر بالأقصر وزيارته الداعمة، مؤكدًا أن له دورا رائدًا بمختلف المجالات بالمجتمع، موجهًا شكره لهم لما قدموه من دعم معنوي هام للمرضى، يساعدهم في التحفيف عن آلامهم فضلًا عن النشاط التوعوي الذي قدموه خلال زيارتهم للمستشفى.