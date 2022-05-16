سفير مصر ببروكسل يبحث مع المفوض الأوروبي للجوار التطورات الإيجابية لعلاقات الجانبين

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر ببروكسل مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية، خلال الفترة الأخيرة، وسبل تعميق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في ضوء الزخم الذي ولدته زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى بروكسل في شهر فبراير الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السفير عبد العاطي استعرض خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى ما تواجهه مصر من تحديات جراء التطورات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا وتأثيرها بصورة مباشرة على الأمن الغذائي المصري وارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، فضلا عن تأثيرها السلبي والمباشر على قطاع السياحة لتوقف السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا بما يمثل 31% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر.

من جهته، عبر المفوض الأوروبي عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية، مبرزا متابعته للتطور الذي يحدث في مصر والتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتصالات المستمرة التي تجمعه بوزير الخارجية سامح شكري لدفع أطر التعاون الثنائي بين الجانبين.

وتم تناول الدور المحوري الذي تلعبه مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونجاحها في ضبط حدودها ومنع أي مركب للهجرة غير الشرعية من مغادرة السواحل المصرية منذ عام 2016.

وتناولت المقابلة أبرز المشروعات الإنمائية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الزيارة المُقررة للمفوض الأوروبي للجوار إلى القاهرة خلال الفترة القادمة، في إطار استكمال الحوار البناء والإيجابي القائم بين الجانبين.