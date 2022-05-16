ماكدونالدز تقرر بيع سلسلة مطاعمها في روسيا

قررت شركة الوجبات السريعة الأمريكية الشهيرة "ماكدونالدز" بيع سلسلة مطاعمها في روسيا، سعيًا إلى مغادرة البلاد نهائيًا بعد أكثر من 30 عامًا قضتها هناك.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريس كيمبزينسكي: "هذه قضية معقدة لا سابق لها، ولها عواقب وخيمة"، وذلك في رسالة إلى أصحاب الامتياز والموظفين والموردين حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضاف: "من المستحيل تجاهل الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، ومن المستحيل تخيل أن يمثل القوسان الذهبيان (شعار ماكدونالدز) نفس الأمل والوعد الذين قادانا لدخول السوق الروسية قبل 32 عامًا".

وبحسب الصحيفة، تخطط الشركة لبيع سلسة مطاعمها في روسيا إلى مشترٍ محلي، على ألا يستخدم اسم ماكدونالدز أو شعارها أو علامتها التجارية.

وذكرت ماكدونالدز في بيان اليوم، أن "أولوياتها تشمل السعي لضمان استمرار دفع رواتب موظفي الشركة في روسيا حتى إتمام أي صفقة وأن يكون للموظفين وظائف مستقبلية لدى أي مشترٍ محتمل".

وأوقفت العديد من العلامات التجارية وسلاسل المطاعم عملياتها في روسيا جزئيًا أو كليًا، لكن القليل منها غادرها نهائيًا بسبب مخاوف بشأن الموظفين وصعوبات العودة بعد المغادرة، وكانت ماكدونالدز قد أعلنت في مارس الماضي تعليق عملياتها هناك مؤقتًا.