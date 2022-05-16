 الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبي جريمة قتل شاب في وضح النهار بالمنوفية - بوابة الشروق
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الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبي جريمة قتل شاب في وضح النهار بالمنوفية

مروة حماد:
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 9:19 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 9:19 م
سادت حالة من الذعر بين أبناء مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية عقب مقتل شاب في وسط الشارع العمومي بطلقات نارية أطلقها آخر عليه.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل شاب في عز الظهيره بالشارع العمومي بالمدينة بطلقات نارية.

بالانتقال تبين مقتل الشاب محمد ممدوح جمال بطلقات نارية أودت بحياته في الحال،

وتبين أن وراء الواقعة صاحب محل يدعي " ا.ع" حيث أطلق النيران عليه وسط المارة بأربع طلقات خرطوش أردته قتيل في الحال وفر هاربا وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

فيما تكثف قوات الأمن من محاولتها لضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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