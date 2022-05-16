السياحة ترفض طلب تعديل مواعيد عمل المنشآت والمطاعم خلال الصيف

المنشآت السياحية: زيادة أسعار المواد الغذائية وراء الارتفاعات في الوجبات بالمطاعم

رفضت وزارة السياحة والآثار، طلب تعديل مواعيد العمل خلال الصيف، والذى تقدمت به غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، للوزارة، لتكون في المطاعم والمنشآت السياحية خلال الموسم السياحى الصيفى فى الـ3 صباحا وللملاهى الليلية وصالات الديسكو فى الـ6 صباحا.

وتلقى قطاع الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والأثار العديد من الطلبات من أصحاب المنشآت السياحية، بضرورة تعديل مواعيد غلق المطاعم ومسارح المنوعات والديسكو خلال فصل الصيف، باعتبار أن غالبية رواد تلك الأماكن هم من السياح العرب الذين يعشقون السهر.

وبدأت المطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية فى العمل وفقا للتوقيت الصيفى، بحيث تكون مواعيد إغلاقها فى الساعة 1 صباحا مع السماح بمد ساعة إضافية يومى الخميس والجمعة من كل إسبوع، وفى أيام الإجازات الرسمية للدولة، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل "الديلفرى" طوال اليوم وأيضا خدمة التيك أواى، بينما ستكون مواعيد اغلاق صالات الديسكو ومسارح المنوعات (الملاهى الليلية) فى الساعة 3 صباحا.

في سياق منفصل كشف تقرير لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن أسعار الوجبات المقدمة فى المطاعم السياحية شهدت خلال الأسابيع الأخيرة زيادة تتراوح بين 20% و25%، عما كانت عليه فى بداية العام الحالى، وأرجعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية هذه الزيادة للارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار الخامات والمشروبات والمواد الغذائية.

وقال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن نسب الزيادة فى أسعار الوجبات لم تؤثر على الإقبال بالمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الخامات والمشروبات والمواد الغذائية، أحد أهم أسباب زيادة أسعار الوجبات خلال الوقت الحالى.

فيما لفت منصور إلى أن نسب إشغال المطاعم والكافيتريات السياحية خلال الأسبوع الماضى تراوحت بين 60 و65%، مضيفا أن بدء امتحانات المدارس والجامعات كانت أحد أسباب تراجع نسب الإشغال بعد أن وصلت إلى نحو 85% خلال إجازات عيد الفطر المبارك، متوقعا أن تعاود الإشغالات الارتفاع بداية من شهر يونيو المقبل، على أن تصل لذروتها في شهر يوليو وحتى نهاية الموسم السياحى الصيفى.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن المنشآت السياحية والمطاعم بدأت تحقيق هامش ربح جيد، بعد عامين من تكبد خسائر بسبب حالة الكساد التى أصابتها بسبب جائحة كورونا، متوقعا أن تٌحقق المطاعم والمنشآت السياحية إيرادات جيدة خلال العام الجاري.