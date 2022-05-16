 أردوغان: لن نسمح لمن يفرضون عقوبات على تركيا بالانضمام إلى الناتو - بوابة الشروق
الإثنين 16 مايو 2022 11:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

أردوغان: لن نسمح لمن يفرضون عقوبات على تركيا بالانضمام إلى الناتو

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 10:13 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 10:13 م

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من احتمالات مواجهة السويد وفنلندا بشأن  طلبهما المحتمل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" الناتو" ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة التركية أنقرة، :" بداية ، لن نوافق على انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى حلف الناتو".

وأضاف أردوغان : "يفتقر كلا البلدين إلى موقف واضح ضد المنظمات الإرهابية".

وقال الرئيس التركي :" إن السويد هي أرض تعشش بها المنظمات الإرهابية"

وأضاف أردوغان، ينبغي على وفود البلدين التي تأمل في "إقناع" تركيا بتغيير موقفها ألا "تكلف نفسها عناء زيارة" أنقرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك