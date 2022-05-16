أردوغان: لن نسمح لمن يفرضون عقوبات على تركيا بالانضمام إلى الناتو



رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من احتمالات مواجهة السويد وفنلندا بشأن طلبهما المحتمل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" الناتو" ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.



ونقلت بلومبرج عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة التركية أنقرة، :" بداية ، لن نوافق على انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى حلف الناتو".



وأضاف أردوغان : "يفتقر كلا البلدين إلى موقف واضح ضد المنظمات الإرهابية".



وقال الرئيس التركي :" إن السويد هي أرض تعشش بها المنظمات الإرهابية"



وأضاف أردوغان، ينبغي على وفود البلدين التي تأمل في "إقناع" تركيا بتغيير موقفها ألا "تكلف نفسها عناء زيارة" أنقرة.