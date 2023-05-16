أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر5% سنويا، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 9ر10% بعد نموه بنسبة 9ر3% خلال مارس الماضي.

وذكر المكتب أن مبيعات التجزئة في الصين زادت خلال أبريل الماضي بنسبة 4ر18% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 21% بعد نموها بنسبة 6ر10% في الشهر السابق.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى زيادة الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر4% في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 5ر5% بعد نموها بنسبة 1ر5% خلال الشهر السابق.

وتراجع معدل البطالة في الصين خلال أبريل الماضي إلى 2ر5% في حين كان المحللون المحللون يتوقعون استقراره عند مستوى 3ر5% وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.