 نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.6% سنويا - بوابة الشروق
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نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.6% سنويا


نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 8:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 8:19 ص

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر5% سنويا، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 9ر10% بعد نموه بنسبة 9ر3% خلال مارس الماضي.

وذكر المكتب أن مبيعات التجزئة في الصين زادت خلال أبريل الماضي بنسبة 4ر18% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 21% بعد نموها بنسبة 6ر10% في الشهر السابق.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى زيادة الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر4% في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 5ر5% بعد نموها بنسبة 1ر5% خلال الشهر السابق.

وتراجع معدل البطالة في الصين خلال أبريل الماضي إلى 2ر5% في حين كان المحللون المحللون يتوقعون استقراره عند مستوى 3ر5% وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.


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