إبراهيم سعيد ينصح شيكابالا بالاعتزال

طالب إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، من قائد الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا اعتزال كرة القدم.

وكانت تعالت أصوات جماهير الزمالك نقدًا لقرار مدرب الفريق الأبيض أوسوريو بالابقاء على شيكابالا في مباراة الإسماعيلي السبت الماضي بالدوري لمدة 90 دقيقة كاملة، وخروج المدرب الكولومبي في المؤتمر الصحفي ليؤكد أن شيكا قادر على اللعب لأكثر من 90 دقيقة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج (بلس 90):" شيكابالا كان لزم يعتزل بعد نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، ليس له أي دور ولا أرى تاثير له مع الفريق في الوقت الحالي".

أضاف:" تقييمه لمستواه ضعيف هذا ليس تقليلا منه أن أحب شيكابالا ولكن هذه هي الحقيقة الأفضل له كان الاعتزال من سنتين هذه سنة الحياة وكلنا بطلنا كورة".

اتم:" مع احترامي لشيكابالا ولكن عامل السن واللياقة البدنية لن تساعده دي سنة الحياة ونجوم كتير اعتزلوا منهم حازم إمام بعد مطالبة الجماهير له بالاعتزال".