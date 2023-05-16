 مروان عطية يثير القلق في الأهلي قبل مواجهة الترجي - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مايو 2023 2:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

مروان عطية يثير القلق في الأهلي قبل مواجهة الترجي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 2:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 2:20 ص

آثار اللاعب مروان عطية قلق الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بعد غيابه عن تدريبات مساء الإثنين، بسبب إصابته بنزلة برد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء يوم الجمعة القادمة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وغاب مروان عطية عن تدريب فريقه، الذي أقيم مساء الإثنين على ملعب مختار التتش في الجزيرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي في دوري الأبطال، ولم يحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف اللاعب من المشاركة في المباراة.

وكتب مروان عطية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، اليوم الثلاثاء: «يارب انت الشافي المعافي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك