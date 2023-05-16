مروان عطية يثير القلق في الأهلي قبل مواجهة الترجي

آثار اللاعب مروان عطية قلق الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بعد غيابه عن تدريبات مساء الإثنين، بسبب إصابته بنزلة برد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء يوم الجمعة القادمة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وغاب مروان عطية عن تدريب فريقه، الذي أقيم مساء الإثنين على ملعب مختار التتش في الجزيرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي في دوري الأبطال، ولم يحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف اللاعب من المشاركة في المباراة.

وكتب مروان عطية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، اليوم الثلاثاء: «يارب انت الشافي المعافي».