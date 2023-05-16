عبدالجليل: أتوقع تأهل الأهلي والوداد المغربي إلى نهائي دوري الأبطال

قال محمد عبد الجليل لاعب النادي الأهلي السابق، إنه يتوقع تأهل فريق الوداد المغربي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال، موضحًا أن مواجهته أمام صن داونز ستكون صعبة للغاية.

وقال عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية : "أتوقع أن تكون مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الاهلي والوداد، رغم تعادل الأخير في مباراة الذهاب أمام صن داونز على ملعبه".

وأضاف: "ستكون مباراة الوداد وصن داونز قوية وصعبة على الفريقين، إلا أن صن داونز يتلقى الكثير من الأهداف على ملعبه".

وتطرق للحديث عن الأهلي، قائلا: "سعيد بالنتيجة الكبيرة التي حققها الأهلي في مباراة الترجي التونسي، مارسيل كولر يحقق نتائج مميزة خلال الفترة الحالية ويقدم مستويات مميزة محليا وإفريقيا".

وواصل: "الأهلي يضم عناصر جيدة وكان قادرا على تحقيق نتيجة أكبر أمام الترجي في لقاء الذهاب".

وأتم: "عدم الانتظام لازال يسيطر على الكرة المصرية، من الصعب أن يتم وضع جدول مضغوط للأهلي في الفترة المقبلة، حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر الفريق بطولة إفريقيا بسبب الإجهاد والإصابات".

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي، مساء يوم الجمعة القادمة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.