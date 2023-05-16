 الحوار الوطني.. المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة يطالب بعقد برامج تدريبية للمتطوعين - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة يطالب بعقد برامج تدريبية للمتطوعين

محمد فتحي وعلي كمال
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 5:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 5:58 م

طالب أحمد موسي المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، بإسناد أي مشروع قومي كالتوعية بشأن مشكلة الزيادة السكانية أو محو الأمية أو ترشيد المياه، للمتطوعين بمؤسسات المجتمع المدني، وتدريبهم التدريب المناسب للتوعية بهذا الأمر على مستوي الجمهورية.

وأكد موسي، خلال كلمتة بثاني جلسات لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني اليوم، ضرورة إستمرار مثل هذه اللقاءات وانعقادها على المستويات المختلفة، بعيدا عن الحوار الوطني اليوم، لضمان استمرارية مناقشة هذا الموضوع.

وأشار إلى أن حملة "كتف فى كتف" شارك فيها متطوعون من مختلف محافظات مصر من مؤسسة صناع الحياة، ولم يتقاضوا أي شيء، مضيفا:" هؤلاء لديهم نوع من التمكين وفرص تطوعية، هي التي جعلتهم يشاركون بهذا الشكل.

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك برامج تدريبية ثابته لهؤلاء المتطوعين، تخص الأمور التي يقوم بها المتطوع على أرض الواقع.


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