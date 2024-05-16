وزير الداخلية النمساوي: مهربو البشر يتجنبون النمسا الآن

اعتبر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن سياسة اللجوء المشددة التي تنتهجها النمسا مع فرض المزيد من ضوابط الرقابة على الحدود وعمليات الترحيل لها تأثير واضح.

وقال السياسي المحافظ في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الخميس: "مهربو البشر يتجنبون الآن النمسا".

وذكر كارنر، أنه في الربع الأول من عام 2023 تم القبض على 4450 مهاجرا غير شرعي على الحدود مع المجر، وفي هذا العام بلغ العدد 190 شخصا فقط حتى مارس الماضي.

وقال: "في ذلك الوقت كان يفد على وجه الخصوص رجال متسكعون بمفردهم. لقد توقف ذلك".

وعزا كارنا ذلك، إلى زيادة الرقابة على المعابر والمناطق الحدودية وتسريع إجراءات اللجوء.

وقال: "نتخذ أيضا إجراءات صارمة فيما يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين الذين ارتكبوا جرائم جنائية.. كل هذا يرسل إشارة إلى مافيا المهربين: النمسا ليست مكانا جيدا بالنسبة لنا".

ودعا كارنر، إلى إعادة الأفغان الذين ارتكبوا جرائم جنائية، وقال: "في حالة سوريا، أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك: تعتبر منطقة اللاذقية آمنة إلى حد ما. لماذا لا نعيد السوريين إلى هناك في المستقبل؟ لا ينبغي أن يكون هناك أي محظورات زائفة".

وأشاد الوزير، بالدنمارك التي لديها اتفاق مع حكومة كوسوفو، موضحا أن الاتفاق يسمح بتشغيل مراكز الاعتقال في الأخيرة لترحيل مجرمين مدانين منحدرين من دول أخرى.

وقال: "يريد حزب الشعب النمساوي التحرك نحو مثل هذا الاتفاق للنمسا وفقا للنموذج الدنماركي".