إصابة 21 عاملا إثر تصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل في الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 21 عاملا بإحدى شركات صناعة الزيوت بمحافظة الشرقية بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس عمال وسيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي بناحية نزلة قرية غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس عمال بإحدى شركات صناعة الزيوت وسيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي بناحية نزلة قرية غيتة بمركز بلبيس.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 عاملا بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل 17 مصابا إلى مستشفى بلبيس المركزي و4 مصابين إلى مستشفى الغندور بمركز بلبيس لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.