توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعتي بنها وووهان الصينية للتبادل الطلابي

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور جانج بنجوين، رئيس جامعة ووهان الصينية، تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة بنها وجامعة ووهان، وكذلك اتفاقية جديدة للتبادل الطلابي بين الجامعتين، وذلك بمشاركة الوزير المفوض لوتشون شنغ، المستشار التعليمي والعلمي لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة حجازي، عميد كلية التمريض، والدكتور حازم عليوة، المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور ومنسق اللقاء، والدكتور عبد الفتاح منجد، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة. كما حضر من الجانب الصيني رئيس جامعة ووهان ونائبه وبعض القيادات الأكاديمية والإدارية للجامعة.

وأكد رئيس جامعة بنها أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في إطار رؤية واستراتيجية جامعة بنها للانفتاح على الجامعات المرموقة عالميًا، وتكوين الشراكات معها بهدف دعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بجامعة بنها، بما يخدم في النهاية جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية. مشيرًا إلى أن جامعة ووهان الصينية تعد إحدى الجامعات المرموقة عالميًا، موضحًا أنه يجري العمل على رفع مستوى الشراكة بين الجامعتين تمهيدًا لبدء تفعيل الفرع الدولي لجامعة بنها الحكومية بالعبور.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إن العلاقة بين جامعة بنها وجامعة ووهان تعود إلى عام 2016 حينما تم توقيع أول مذكرة تفاهم بين الجانبين، وأن اتفاقية التبادل الطلابي من شأنها إتاحة منح دراسية ممولة بالكامل من الحكومة الصينية لطلاب وخريجي جامعة بنها لاستكمال دراستهم في جامعة ووهان الصينية.

من جانبه، أكد المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور أن السفارة الصينية قد حضرت لقاء المائدة المستديرة بين الطرفين، وتم الاتفاق على رفع درجة التعاون بشكل موسع بحيث يستفيد أكبر عدد من الطلاب والباحثين من تفعيل هذه الاتفاقية الجديدة.

يذكر أن جامعة ووهان تعد إحدى الجامعات الصينية العملاقة، ومن أفضل 8 جامعات من أصل 700 جامعة على مستوى الصين، وتصنف ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم طبقًا لتصنيف US-NEWS، و164 عالميًا طبقًا لتصنيف THE، والمركز رقم 194 عالميًا طبقًا لتصنيف QS. مشيرًا إلى تميز جامعة ووهان في مجال الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، حيث تمتلك الجامعة قمرين صناعيين ومعملًا يصنف الأول عالميًا في هذا المجال.

كما تتميز الجامعة بترتيب متقدم عالميًا في العديد من التخصصات الأخرى. ووفقًا لتصنيف QS للموضوعات، تحتل جامعة ووهان المركز رقم 12 في مجال المياه، ورقم 17 في الأمراض المعدية، ورقم 19 في علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، ورقم 25 في هندسة الإلكترونيات، ورقم 27 في طب الأسنان، ورقم 38 في الهندسة المدنية، ورقم 41 في الكيمياء، وغيرها من التخصصات المتميزة.