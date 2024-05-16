أعمال شغب في برلين بعد مظاهرة لإحياء ذكرى النكبة

اندلعت أعمال شغب محدودة في برلين مساء الأربعاء بعد مظاهرة سلمية لإحياء ذكرى يوم النكبة، الذي يحيي ذكرى نزوح وتشريد أكثر من 700 ألف فلسطيني خلال أول حرب في الشرق الأوسط عام 1948.

ووفقا للشرطة الألمانية، أضرم متظاهرون النار في صناديق قمامة وأشعلوا ألعابا نارية. واعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن عدد المشاركين كان في نطاق العشرات.

ووفقا للسلطات، تجمع حوالي 200 شخص في البداية في شارع زونين أليه في برلين بعد دعوة على شبكات التواصل الاجتماعي. ثم انقسم المتظاهرون إلى مجموعات صغيرة وساروا في اتجاهات مختلفة، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الشرطة. ثم هدأ المشهد في الشارع.

وبحسب الشرطة، تجمع حوالي 600 شخص في حي شارلوتنبورج في غرب برلين في وقت مبكر من المساء في مظاهرة لإحياء ذكرى يوم النكبة الفلسطيني.

ةتصادف ذكرى النكبة يوم 15 مايو من كل عام، بعد يوم واحد من ذكرى تأسيس الدولة الإسرائيلية في 14 مايو 1948.