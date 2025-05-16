أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، تراجع ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحصوله على 48 مقعدًا مقابل 62 للمعارضة، بينما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد، إذا أُجريت انتخابات الكنيست اليوم.

وذكر الاستطلاع أن حزب "الليكود"، الذي يقوده بنيامين نتنياهو، سيحصد 23 مقعدًا فقط، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في المقابل، حصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيجدور ليبرمان على 18 مقعدًا، بينما نال حزب "يوجد مستقبل" بقيادة يائير لابيد 12 مقعدًا.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب "شاس" سيحصل على 9 مقاعد، في حين سجل حزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير جولان 16 مقعدًا، بينما حصل حزب "الصهيونية الدينية" على 4 مقاعد.

أما الأحزاب الأخرى، سيحصل حزب "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، في حين ستحصل "القائمة العربية الموحدة" على 5 مقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يحصل الائتلاف على 48 مقعدًا مقابل 62 للمعارضة، بينما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد.

ووفقًا للاستطلاع، في حال دخول حزب بقيادة نفتالي بينيت، يرتفع عدد مقاعد المعارضة إلى 66 مقعدًا، مقابل 44 مقعدًا فقط للائتلاف.

وفي هذه الحالة، سيحصد حزب نفتالي 27 مقعدًا، بينما يحصل "الليكود" على 20 مقعدًا فقط.

وحول النتائج المتعلقة بالأكثر التزامًا بتحرير الأسرى، جاءت نسبة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 48%، أما الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بلغت 41%، في حين لم يتمكن 12% من تحديد رأيهم.