القبض على رجل يشتبه في مسؤوليته عن مذبحة أودت بحياة 13 شخصا في بيرو

قالت السلطات البيروفية إنه تم القبض في كولومبيا يوم الخميس على رجل يشتبه في مسؤوليته عن خطف وقتل 13 من عمال المناجم وأفراد الأمن في شمال بيرو.

وأكدت وزارة الداخلية البيروفية في بيان إلقاء القبض على ميجيل أنطونيو رودريجيز دياز، المعروف باسم "كوتشيلو" أو السكين، في مدينة ميديلين في عملية مشتركة بين الشرطة البيروفية والكولومبية بالإضافة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول).

وقالت الوزارة إن إلقاء القبض على رودريجيز تم بموجب مذكرة حمراء أصدرها الإنتربول في وقت سابق من يوم الخميس، مضيفة أنه من المقرر تسليمه إلى بيرو "في الساعات القادمة".

يشار إلى أن رودريجيز مطلوب في بيرو بتهم تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية، والخطف والقتل العمد .

وقالت الوزارة:"تحقق السلطات البيروفية مع ميجيل رودريجيز بزعم أنه أمر مجموعة من الأفراد المسلحين بدخول منجم يقع في مقاطعة باتاز بعنف بهدف سرقة الذهب الذي استخرجه عمال المناجم".

وأضافت:"بعد مواجهة مع أفراد أمن المنجم، قتلت المجموعة، التي يزعم أنها دخلت بأوامر من /كوتشيلو/، 13 شخصا ثم فرت من مكان الحادث".

وتم اختطاف 13 من عمال المناجم وحراس الأمن في 26 أبريل في منجم ذهب في مقاطعة باتاز الأنديزية. وعُثر على جثثهم مقيدة في حفرة بعد أيام، وفقا لتقارير محلية.

وقالت شركة التعدين بوديروسا إن الضحايا كانوا يعملون لدى مقاول وخطفهم عمال مناجم مرتبطون بجماعات إجرامية تسعى للسيطرة على منجم الذهب.

وتخضع المنطقة، الواقعة في إقليم لا ليبرتاد في بيرو، لحالة الطوارئ منذ أكثر من عام بسبب العنف وانعدام الأمن المستمر.

وقالت وزارة الداخلية يوم الخميس إن نصف المعتقلين حتى الآن بتهمة "القتل المأجور" هم مراهقون تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما.