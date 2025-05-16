مصطفى محمد يوضح أسباب رفضه المشاركة في مباراة دعم المثلية

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كشف مصطفى محمد، مهاجم نانت، عن أسباب رفضه المشاركة في مباراة فريقه أمام مونبلييه، المقرر لها غدا السبت، في ختام منافسات الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، والتي تأتي في إطار دعم المثلية الجنسية.

قال مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" لن أشارك في مباراة نانت ومونبلييه يوم السبت المقبل".

أضاف:" أنا لست مرتاح لفكرة التحدث علنا، ولكنني أشعر اليوم بالحاجة إلى توضيح نهجي، دون السعي إلى تأجيج النقاش".

تابع مصطفى محمد:" كل شخص يحمل في داخله تاريخا وثقافة وحساسية، إن العيش معا يعني أيضا الاعتراف بأن هذا التنوع يمكن التعبير عنه بشكل مختلف اعتمادا على الشخص".

أكد مصطفى محمد:" أؤمن بالاحترام المتبادل - الاحترام الذي ندين به للآخرين، ولكن أيضا الاحترام الذي ندين به لأنفسنا ومعتقداتنا".

أوضح:" ومن ناحيتي، هناك قيم راسخة ومتجذرة مرتبطة بأصولي

وإيماني، تجعل مشاركتي في هذه المبادرة صعبة".

أكمل:" هذا الاختيار شخصي، فهو لا يعبر عن الرفض أو الحكم، بل هو ببساطة إخلاص لما يبنيني".

أتم مصطفى محمد:" آمل ببساطة أن يتم استقبال هذا القرار بهدوء وتفهم".

ووفقًا لموقع راديو «مونت كارلو» الفرنسي فإن مصادر أكدت أن مصطفى محمد قرر عدم خوض مواجهة مونبيلييه لأنها تقام تحت شعار دعم المثليين.

وأوضح التقرير أن مصطفى محمد يفعل ذلك للعام الثالث على التوالي بسبب رفضه المشاركة في تلك الحملة.

وأشار إلى أن أنطوان كومبواري، المدير الفني لفريق نانت، صرح في مؤتمر صحفي بأن مصطفى محمد يعاني من إصابة عضلية خفيفة.

وينافس نانت على الهبوط قبل جولة من الختام إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام لو هافر، صاحب المركز السادس عشر بـ 31 نقطة، ثم سانت إيتيان في المركز السابع عشر بـ 30 نقطة.

في سياق متصل، قالت صحيفة «ليكيب» أن نانت سيوقع غرامة كبيرة على مصطفى محمد سيتم التبرع بها فيما بعد لأحد الجمعيات.