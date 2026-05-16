وزارة الدفاع الألمانية تعدل نظام الترقيات بعد أحكام قضائية

تعتزم وزارة الدفاع الألمانية، تعديل نظام الترقيات في مسارات ضباط الصف، عقب صدور عدة أحكام قضائية.

وبموجب التعديل الجديد، لن يكون ممكنا بعد الآن ترقية العسكري من رتبة رقيب (بري أو بحري) إلى رتبة كبير ضباط الصف وهو لا يزال يمارس مهام رتبته الأدنى.

وقالت الوزارة: "نمنع بذلك أن تصبح المحاكم هي الجهة التي تقرر من تتم ترقيته ومن لا تتم ترقيته".

وكانت آلية الترقيات المتبعة حتى الآن، ترتبط بحد أدنى لفترة الخدمة. فعلى سبيل المثال، كانت الترقية من رتبة رقيب إلى رتبة كبير ضباط الصف تتطلب خدمة لا تقل عن 16 عامًا.

وفي أحدث التطورات، قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر، بقرارات صدرت في يوليو 2025، بأن فرض مدد خدمة دنيا بشكل عام للترقية إلى رتبة رقيب أول يتعارض مع مبدأ الكفاءة المنصوص عليه في الدستور.

وأكدت المحكمة، حكمًا مبدئيًا سبق أن أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية عام 2004، وينص على أن الترقيات المعتمدة فقط على الأقدمية الوظيفية تُعد غير قانونية.

ومن المقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 تعليق جميع قرارات شغل المناصب الخاصة برتبة رقيب أول أو مساعد بحري أول بشكل مؤقت.

وأوضحت الوزارة، أن العمل يجري "على قدم وساق" لإعادة تقييم وإعادة هيكلة المناصب الوظيفية؛ بهدف ضمان استمرار إمكانية التطور المهني داخل الموقع نفسه مستقبلًا.