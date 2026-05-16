إسرائيل تعلن استهداف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه شنّ ضربات جديدة على مواقع لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان، السبت".

يأتي ذلك غداة اتفاق البلدين على تمديد وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل، والذي تشوبه خروقات كثيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه "بدأ بضرب بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجّه اليوم "إنذاراً عاجلاً" إلى سكان 9 مناطق في لبنان، وطالبهم بضرورة مغادرة منازلهم فوراً، متهمًا حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكتب المتحدث باسم الجيش عبر حسابه في منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الصنوبر، كوثرية السياد، المروانية، الغسانية، تفاحتا، ارزي (صيدا)، البابلية، أنصار (النبطية)، البيسارية".