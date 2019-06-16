نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: والله لن نكذب على الشعب حتى ندخل القبر

-فض الاعتصام كان فخا استهدف قوات الدعم السريع

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني: «إننا والله لن نخذل ثقة الشعب السوداني فينا».

وأضاف خلال كلمة له، ألقاها اليوم الأحد: «إننا والله لن نكذب على الشعب السوداني حتى ندخل القبر، والله ما نكذب»، موضحًا أن عملية فض اعتصام المتظاهرين، كانت فخًا نصب من أجل استهداف قوات الدعم السريع.

وتابع أنه سيؤجل حديثه في مسألة فض الاعتصام لما بعد انتهاء التحقيقات، معقبًا: «حصل حاجات، والمعتصمين فيهم ناس وطنيين بيشهدوا على الشيء الذي تم في الاعتصام».

ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.