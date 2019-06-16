قالت شبكة (CNN) الأمريكية، إن جزيرة جرينلاند فقدت كمية مهولة لم يسبق لها مثيل من الجليد يوم الجمعة، وهو أمر على غير العادة، حيث ذاب أكثر من 40٪ من الجزيرة الجليدية، وقدرت الخسائر الكلية للجليد بأكثر من ملياري طن.

وتعتبر جرينلاند جزيرة كبيرة مليئة بالكثير من الجليد، إلا أنه من غير المعتاد أن تضيع الكثير من الجليد في منتصف يونيو، بينما يمتد متوسط ​​موسم الذوبان فيها من شهر يونيو وحتى أغسطس، وصولا لأعلى معدلاته في يوليو.

وتعتبر جرينلاند أكبر جزيرة في العالم، وتتبع الدنمارك، وتقع مابين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، في شمال شرق كندا.

يقول توماس موت، عالم الأبحاث في جامعة جورجيا الذي يدرس المناخ في جرينلاند: "الارتفاع المفاجئ في الانصهار غير عادي ولم يسبق له مثيل إنه يشبه الذوبان الذي رأيناه في سنة الذوبان الكبرى 2012".

ولفت موت الى أن دلالة هذا الانصهار الكبير في الوقت المبكر من الصيف يمثل علامة سيئة، ويشير إلى أن عام 2019 قد يسجل مرة أخرى رقماً قياسياً لمقدار خسارة جرينلاند الجليدية، كما سيجعل من السهل حدوث ذوبان إضافي في وقت لاحق من الصيف.

وفسر موت، سبب حدوث ظاهرة الذوبان المفاجئ بأنها ناتجة عن الطقس المرتفع الذي تشهده الأرض، بالإضافة لسحب الهواء الدافئ الرطب من وسط المحيط الأطلسي إلى أجزاء من جرينلاند الأمر الذي أدى لارتفاع درجات الحرارة على الجليد ومنع هطول الأمطار بالتالي وجود سماء صافية مشمسة ساعدت على الذوبان.

وأكمل قائلا: "فترات الذوبان الحالية سبق حدوثها بشدة في الأعوام 2012، 2010، 2007 وإذا استمرت هذه المواسم الذائبة الشديدة فقد تحدث تداعيات كبيرة في جميع أنحاء العالم مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديد المدن".

من ناحيته توقع جاسون بوكس، عالم المناخ الجليدي في هيئة المسح الجيولوجي في الدنمارك وجرينلاند، أن توقيت الذوبان الكبير لجرينلانده سيكون في أواخر شهر مايو من العام 2019، مشيرا إلى أن هذا العام من المرجح أن يتجاوز سنة 2012 في معدلات الذوبان.