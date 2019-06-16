قطر تتعادل مع باراجواي في مستهل مبارياتهما بكوبا أميركا

حقق منتخب قطر بداية جيدة في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا)، المقامة حاليا في البرازيل، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام منتخب باراجواي، إلى تعادل ثمين ومستحق 2 / 2 اليوم الأحد في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وبذلك، تصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه 2 / صفر على منتخب الأرجنتين أمس السبت بالجولة ذاتها، فيما تقاسم منتخبا قطر وباراجواي المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة، وقبع المنتخب الأرجنتيني في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقدم منتخب باراجواي بهدف مبكر حمل توقيع أوسكار كاردوزو في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله (البديل) ديرليس جونزاليز الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وانتفض المنتخب القطري (العناني )في الوقت المناسب، حيث قلص المعز علي الفارق بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 68 من قذيفة رائعة، قبل أن يحرز رودريجو روخاس لاعب باراجواي هدف التعادل لمنتخب قطر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77.

ويشارك منتخب قطر، المتوج ببطولة كأس الأمم الآسيوية مطلع العام الحالي، في كوبا أميركا للمرة الأولى، عقب تلقيه بطاقة دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) برفقة المنتخب الياباني، وصيف بطل آسيا، الذي يشارك في البطولة اللاتينية للمرة الثانية.

ويلتقي منتخب قطر يوم الأربعاء القادم مع نظيره الكولومبي في الجولة الثانية، التي تشهد لقاء آخر بين منتخبي الأرجنتين وباراجواي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث بمرحلة المجموعات إلى دور الثمانية، برفقة أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث.