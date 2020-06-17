تحسن ثقة شركات بناء المساكن في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تحسن مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو الحالي بأكثر من التوقعات، بما يشير إلى أن قطاع الإسكان في الولايات المتحدة في وضع جيد لقيادة التعافي الاقتصادي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو" لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 58 نقطة، مقابل 37 نقطة خلال مايو الماضي، ليواصل الارتفاع بعد أن كان قد انخفض خلال أبريل الماضي إلى أقل مستوى له منذ 8 سنوات في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 45 نقطة.

وقال "روبرت دايتس" كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني لبناة المساكن "قطاع الاسكان يظهور بوضوح مؤشرات على الزخم في ظل التحديات والفرص الموجودة في سوق المباني ذات الوحدة الواحدة ... شركات التشييد سجلت طلبا متزايدا من جانب العائلات التي تطلب مساكن ذات وحدة واحدة داخل وخارج الضواحي التي تمثل أحياء سكنية ذات كثافة سكانية أقل".

وأضاف "في الوقت نفسه فإن معدل البطالة المرتفع ومخاطر تفجر موجة ثانية من العدوى بفيروس كوفيد-19 على الصعيد المحلي مازالت تمثل مخاطر تهدد سوق الإسكان".

وجاء الارتفاع الأكبر من التوقعات لمؤشر الثقة في سوق الإسكان نتيجة ارتفاع المؤشرات الفرعية الثلاثة المكونة له.

وارتفع المؤشر الفرعي لقياس الموقف الراهن للمبيعات إلى 63 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 42 نقطة في الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر قياس التوقعات للأشهر الستة المقبلة من 46 نقطة خلال مايو الماضي إلى 68 نقطة خلال الشهر الحالي. وارتفع مؤشر حركة الشراء إلى 43 نقطة، خلال يونيو الحالي، مقابل 21 نقطة في الشهر الماضي.

ومن المقرر، أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية، غدا الأربعاء، تقريرا منفصلا عن تشييد المباني السكنية الجديدة خلال مايو الماضي.