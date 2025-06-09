إسرائيل: اندلاع حريق في غابة جنوب غرب القدس

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• وتوقف حركة القطار الخفيف في المنطقة وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي

قالت سلطة الإطفاء الإسرائيلية، الاثنين، إن طواقمها تعمل على إخماد حريق اندلع في غابة جنوب غرب مدينة القدس.

وأضافت في منشور على منصة إكس: "يعمل رجال الإطفاء على إخماد الحرائق في غابة كيرميت"، الصنوبرية جنوب غرب مدينة القدس.

وتابعت: "تجري محاولات الإخماد بمشاركة طائرات إطفاء".

وأردفت: "تعمل الطواقم حاليا على احتواء خط الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى".

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "ينتشر حريق في منطقة عين كارم، وقد توقف عمل القطار الخفيف، وأمرت سلطة الإطفاء بإخلاء مؤسسة لذوي الإعاقة" في المنطقة.

وشهدت المنطقة، وهي حرجية، في الأشهر الماضية العديد من الحرائق.

ولم تتحدث سلطة الإطفاء الإسرائيلية عن أي إصابات بشرية جراء الحريق.

ولم تحدد سبب الحريق، إلا أن المنطقة تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة.

ومطلع مايو الماضي، اندلعت حرائق ضخمة في مدينتي القدس وتل أبيب (وسط) ما أسفر عن إصابة 21 شخصا والتهام نحو 20 ألف دونم من الأراضي الحرجية، قبل أن تسيطر عليها طواقم الإطفاء بعد 31 ساعة من اندلاعها.

وتعد هذه الحرائق الأكبر منذ سنوات، وتسببت في إخلاء 10 بلدات ومستوطنات وتمددت جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية.