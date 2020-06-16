بدء عمليات بحث عن طيار مقاتلة إف-15 أمريكية تحطمت فوق بحر الشمال

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تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز (إف-15 سي) اليوم الإثنين فوق بحر الشمال وبدأت عمليات البحث عن الطيار، وفق بيان للقوات الجوية الأمريكية نقلته صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية.

وأقلعت الطائرة صباح اليوم من قاعدة فلامبورو هيد شرقي مقاطعة يوركشير الساعة 9.40 دقيقة بتوقيت جرينتش.

ولا يزال الطيار مفقودا لكن القوات الجوية الأمريكية قالت - في البيان - إنها تشعر "بالأمل" حيال عمليات الإنقاذ الجارية.

وقال ويل مارشال، قائد الجناح 48 للطيران المقاتل الأمريكي المتمركز في قاعدة ليكينهيث التابعة لسلاح الطيران الملكي البريطاني إن سبب الحادث "غير معروف"، مضيفا "إن عمليات البحث والإنقاذ تجري الأن لكن الطيار لا يزال مفقودا"، مضيفا "سنقوم بالإعلان فور وصول معلومات جديدة بينما يتم أولوية لعائلة الطيار".

وقال سلاح الجو الأمريكي - في البيان - "تحطمت اليوم طائرة أمريكية من طراز إف-16 سي إيجل في حوالي الساعة 0940 في بحر الشمال".وتابع "وقت وقوع الحادث كانت الطائرة تقوم بمهمة تدريبية روتينية وكان على متنها طيار واحد".

ومضى البيان:"سبب وقوع الحادث وحالة الطيار غير معروفة حتى الأن وتم طلب المساعدة من فرق البحث والإنقاذ في المملكة المتحدة".