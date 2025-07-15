رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتهم الحوثيين بمواصلة الحرب الاقتصادية من خلال إصدار عملات جديدة

اتهم رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جماعة الحوثي وداعميها "بمواصلة حربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تحد صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد".

وجاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جبراييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي الجمهورية الفرنسية، ومملكة هولندا والقائمة بأعمال السفارة الألمانية، في مدينة عدن، جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن الدولة اليمنية منذ البداية لا تخوض حربا عسكرية فحسب، بل أيضا معركة اقتصادية من أجل المساهمة في انقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص عيشهم الكريم.

وأوضح "العليمي"، أنه منذ توقفت الصادرات النفطية بفعل هجمات المليشيات الحوثية على موانئ التصدير، خسرت الدولة نحو 79% من مواردها العامة، التي تعمل الحكومة الان على تعويضها من مصادر ذاتية قابلة للاستدامة.

ولفت إلى أنه في مقابل ذلك، "تشن مليشيات الحوثي الإرهابية، وداعميها حربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي".

وقال العليمي: "هذه الممارسات الحوثية لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي".

كما تطرق العليمي، إلى "اعتداءات الحوثيين وهجماتهم المزعزعة للأمن الاقليمي والدولي وتهديد الملاحة العالمية التي كان آخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي منذ الحرب العالمية الثانية".

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الشركاء الأوروبيين على اتخاذ قرارات عاجلة لتصنيف مليشيات الحوثي "منظمة إرهابية"، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون، وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في إيصال مساعداتها الإغاثية إلى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.

ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، أن إقدام جماعة الحوثي على سك عملة معدنية جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم "تزوير غير قانوني".

وأوضح السفراء، خلال لقاء جمعهم مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في عدن "أن البنك اليمني هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في البلاد".

وكان البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين، أعلن سك عملت معدنية جديدة فئة 50 ريالا، وإصدار عملية ورقية جديدة فئة 200 ريال.