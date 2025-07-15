 رسالة إمام عاشور لمحمد يوسف - بوابة الشروق
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رسالة إمام عاشور لمحمد يوسف

الشروق
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:29 م

كشف أحمد شوبير، الإعلامي بقناة الأهلي عن الرسالة التي وجهها إمام عاشور، لاعب الفريق لمحمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة الأهلي: "الأخدود السعودي لم يقدم عرضًا رسميًا لإمام عاشور، ولم يرد على خطاب الأهلي، الذي يتفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده".

وأضاف: "إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر أخر موسمين، واللاعب اقترب من العودة للمشاركة في المباريات بعد عدة أسابيع، عند تعافيه من الإصابة".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور قال لمحمد يوسف، المدير الرياضي أنه لن يزايد على النادي، وما سيطلبوه منه سينفذه، وإمام عاشور مستمر مع الأهلي".


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