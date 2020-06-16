رئيس لجنة مكافحة كورونا: مازلنا لم نصل لذروة الفيروس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر ليست عالية بالمقارنة مع العديد من دول العالم والبلاد العربية، متابعًا: «مازلنا لم نصل إلى ذروة كورونا».

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تصل مصر إلى ذروة أعداد الإصابة بكورونا في شهر يونيو الجاري، موضحًا أن الذروة هي أن ترتفع الأعداد لرقم معين، ويتم الثبات على هذا العدد لفترة، ثم يبدأ معدلات الإصابة في النزول مرة أخرى.

وأكد أن الدولة ستتتخذ كامل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن التخوف يكمن في تجمعات الأهالي أمام لجان الامتحانات، أو تجمع أعداد من الطلاب لمراجعة المواد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و97 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 46289 حالة، و1672 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 13732 حالة، من ضمنهم 12329 متعافيًا.