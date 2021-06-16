التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، بمقر المنظمة، خلال زيارتها لمدينة جنيف السويسرية؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجال الصحة العامة ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، استهلت لقائها بتوجيه الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، ولمكتب المنظمة في جنيف، لمجهوداتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، واستمرار هذه الجهود دون انقطاع خلال الجائحة، قائلة: "أشكركم على الإنسانية التي أنقذت حياة العديد من المواطنين فى دول العالم خلال وباء كوفيد-19".

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة ناقشت مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، العديد من الموضوعات التي بدأت باستعراض الجهود المبذولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، والتي تم تكثيفها في مطلع عام 2021 بإطلاق حملتين لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بالطعم "الفموي" بعد حصول مصر على 38 مليون جرعة مجانية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، إلى استعراض الوزيرة الجهود المستمرة لاستكمال حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال حملتين إضافيتين يتم الإعداد لإطلاقهما خلال الأسابيع القليلة القادمة، بدعم من منظمة الصحة العالمية.