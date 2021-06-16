 كارتيرون يكشف موقفه من عودة سيسيه.. ويتحدث عن مؤجلات الأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يونيو 2021 1:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

كارتيرون يكشف موقفه من عودة سيسيه.. ويتحدث عن مؤجلات الأهلي

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 12:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 12:40 ص

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن موقفه من عودة الإيفواري رزاق سيسيه جناح الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري.

وأوضح مدرب الزمالك في تصريحات لقناة ناديه أن سيسيه يعاني من إصابة ستغيبه على الأقل 4 أشهر ومن ثم فإنه سيحتاج لبعض الوقت من أجل استعادة مستواه.

مدرب الزمالك أكد أيضا أن الفريق سيفقد جهود سيف الدين الجزيري بسبب موعد مباراة أسوان عقب انتهاء فترة العطلة الدولية مباشرة، بسبب صعوبة لحاقه بالفريق في الوقت المحدد.

وتابع: "لا أعلم فالأمر غريب بأن يتم ضغط المباريات بهذه الصورة.. أتمنى أن يلعب الأهلي مؤجلاته أيضا قبل أن ينتهي الموسم، فلا أعلم متى سيلعبها".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك