سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن موقفه من عودة الإيفواري رزاق سيسيه جناح الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري.

وأوضح مدرب الزمالك في تصريحات لقناة ناديه أن سيسيه يعاني من إصابة ستغيبه على الأقل 4 أشهر ومن ثم فإنه سيحتاج لبعض الوقت من أجل استعادة مستواه.

مدرب الزمالك أكد أيضا أن الفريق سيفقد جهود سيف الدين الجزيري بسبب موعد مباراة أسوان عقب انتهاء فترة العطلة الدولية مباشرة، بسبب صعوبة لحاقه بالفريق في الوقت المحدد.

وتابع: "لا أعلم فالأمر غريب بأن يتم ضغط المباريات بهذه الصورة.. أتمنى أن يلعب الأهلي مؤجلاته أيضا قبل أن ينتهي الموسم، فلا أعلم متى سيلعبها".