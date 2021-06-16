كشف ملابسات فيديو تعدي سائق «توك توك» على فتاة بالمقطم

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام سائق "توك توك" بالتعدى على فتاة بالضرب.

وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك متضمنا تعدى سائق مركبة توك توك على إحدى الفتيات بالضرب أمام أحد الأندية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى المجنى عليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) وباستدعائها حضرت وقررت بأنها حال سيرها بمحل الواقعة المشار إليه، قام سائق مركبة توك توك بمعاكستها ولدى معاتبته تعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى "دون إصابات".



بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق- مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

