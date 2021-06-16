مندوبا ليبيا وألمانيا بالأمم المتحدة يؤكدان أهمية سرعة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية

أكد مندوبا ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، وألمانيا السفير كريستوف هيوسجن، أهمية سرعة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وشددا على ضرورة إنهاء جميع أنواع التدخلات الخارجية التي توالت منذ 2011، وإطلاق مسار المصالحة والعدالة الانتقالية.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لمندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أشار خلالها إلى أنه ناقش مع المندوب الألماني الاستعدادات التي تسبق مؤتمر (برلين 2)، الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري.

وأشار السني وهيزجن - حسبما أفادت (بوابة أفريقيا) الإخبارية الليبية - إلى أهمية العمل على إيجاد توافق دولي فاعل وحقيقي لدعم إرادة الليبيين ومخرجات خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي، وتعزيز وتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، إضافة إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570-2571ـ وإرساء مبدأ المحاسبة لكل من يعرقل المسار السياسي السلمي وتوافق الليبيين داخلياً وخارجياً.