 موسيماني يمنح ثنائي الأهلي راحة من التدريبات اليوم - بوابة الشروق
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موسيماني يمنح ثنائي الأهلي راحة من التدريبات اليوم

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 7:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 7:27 م

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الثنائي في معسكر الأهلي أمس الثلاثاء وكان مفترضا مشاركتهما في مران اليوم، ولكن الجهاز الفني فضل منحهما راحة من التدريبات تجنبا للإجهاد بعد مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضمن الأجندة الدولية.

وكان الأهلي قد توجه إلى الملعب الفرعي باستاد رادس لخوض مرانه الأول في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها في القاهرة.


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