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فيديو.. مصافحة تاريخية بين بايدن وبوتين في جنيف

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 5:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 5:18 م
عرضت فضائية «CNN عربية» مقطع فيديو يرصد مصافحة تاريخية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك تزامنًا مع بدء قمة ثنائية للجانبين في جنيف.

وأعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، مساء الأربعاء، عن انتهاء جولة محادثات على نطاق ضيق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، في إطار أعمال القمة المنعقدة بينهما في سويسرا.

ووصلت طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، إلى سويسرا للقاء نظيره الأمريكي، جو بايدن، في مدينة جنيف، في قمة هي الأولى من نوعها، منذ وصول بايدن إلى الحكم، ووسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو.


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