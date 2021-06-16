الرئيس التونسي يتوجه إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستغرق يومين

توجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية "روما" في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم - أن الرئيس قيس سعيد من المقرر أن يلتقي - خلال الزيارة - الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وأشار البيان إلى أن الزيارة من المقرر أن تمثل مناسبة متجددة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدة مجالات، ومزيد من ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.