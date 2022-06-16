البابا تواضروس يستأنف إلقاء عظته الأسبوعية في الإسكندرية بعد توقف شهرين

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الكنيسة، يستأنف البابا تواضروس عظات الاجتماع الأسبوعي بعد توقف دام لشهرين، حيث كان آخر عظات قداسة البابا في اجتماع الأربعاء يوم 13 أبريل الماضي، وفي نهايتها أعلن عن توقف الاجتماع طوال فترتي أسبوع البصخة والخماسين المُقدسة.

وشارك في حضور العظة الأسبوعية للبابا عدد من الأساقفة هم الأنبا بافلى أسقف عام الإسكندرية، والأنبا إيلاريون والأنبا هيرمينا الأساقفة العموم بالإسكندرية.

ويأتي استئناف الاجتماع بالتزامن مع صوم الرسل، الذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأول وتبلغ مدته 29 يوما لعام 2022 الجاري.

وتنطلق عظة البابا تواضروس الثاني بحضور شعبي، على أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.