أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استمرار المساعدة الأمنية ومساعدة أكثر من 40 من الحلفاء والشركاء في تعزيز موقف أوكرانيا للدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتحقيق انتصارات آمنة في ساحة المعركة وبالتالي تعزيز موقفها على طاولة المفاوضات في نهاية المطاف.

وقال بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن إجمالي المساعدات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا وصلت إلى أكثر من 5.6 مليار دولار منذ العملية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف الوزير الأمريكي لقد فرضنا عقوبات شديدة على روسيا وعززنا ردع الناتو ودفاعه على الجناح الشرقي وقدمنا ​​مستويات تاريخية من المساعدة العسكرية وغيرها لأوكرانيا لأنها دافعت بشجاعة عن أراضيها وحريتها.