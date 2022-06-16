سكرتير مساعد قنا يوجه بتحليل عينات من مياه الصرف الصناعي دوريًا

وجه السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا محمد صلاح أبو كريشة، بتشكيل لجنة مشتركة من مديريات "الصحة، البيئة، شركة المياه، الري"، وممثلين عن المنشآت الصناعية لأخذ عينات دورية من مياه الصرف الصناعي وتحليلها بمعامل وزارة الصحة لضمان التزامها بالاشتراطات البيئية المنظمة لذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تنسيقي لمتابعة التزام المنشآت الصناعية بالمحافظة بالاشتراطات البيئية للصرف الصناعي ، بحضور وكلاء وزارة الموارد المائية والري، والصحة، ومدير جهاز شئون البيئة بقنا، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ومديري مصانع "الورق بقوص، سكر قوص، الفيبربورد بدشنا، سكر دشنا، سكر نجع حمادي".

وأكد أبو كريشة أهمية قيام المصانع بإنشاء شبكات للصرف الصناعي تقوم بصرف المياه بعد معالجتها في غابات شجرية بالظهير الصحراوي ليكون للمحافظة السبق في حماية نهر النيل من أي تلوث، تنفيذا لاستمرار جهود المحافظة بإلزام كافة المنشآت الصناعية بعدم الصرف في مياه النيل لحمايته من أي ملوثات.