مسؤول: البنك المركزي المجري يعتزم مواصلة رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

ذكر نائب محافظ البنك المركزي المجري، بارناباس فيراج، أنه ينبغي على المجر تجنب انتشار الخطر المالي بحيث ألا يصبح جزءا لا يتجزأ من توقعات التضخم، وذلك في إيجاز صحفي بعدما رفع البنك معدل الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، قال فيراج إن المجر سوف تواصل رفع المعدلات إلى أن يتم السيطرة على التضخم، وسوف يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بدرجة أكثر في الشهور المقبلة.

وسوف يجري البنك المركزي المجري مناقصات مقايضة للعملات الأجنبية بشكل أكثر تواترا.

يذكر أن المجر زادت بشكل غير متوقع سعر الفائدة الفعلي بواقع 50 نقطة أساس إلى 25ر7% اليوم الخميس.