الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الحكومة الإيطالي يتوجهون إلى كييف

أعلن قصر الإليزيه ووسائل إعلام إيطالية وألمانية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراجي، استقلوا معا قطارا خاصا متجها إلى عاصمة أوكرانيا (كييف).

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، أن القادة الثلاثة استقلوا هذا القطار الخاص في بولندا.

من جانبها، نشرت الصحيفة الإيطالية "لا ريبوبليكا" صورا للقادة الثلاثة على متن القطار، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي التقى بالمستشار الألماني وبرئيس الحكومة الإيطالية مساء أمس في مدينة (رزيسزو) جنوب شرقي بولندا، وهي أكبر مدينة بولندية قريبة من الحدود الأوكرانية، والتي بها مطار دولي قبل مواصلة رحلتهم إلى (كييف).

ومن المقرر أن يلتقي القادة الثلاثة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ لمناقشة الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤيد فرنسا وألمانيا وإيطاليا هذا الطلب لكن على الأمد البعيد.

كما تشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.